Son dakika haberi! 1999’da 845 kişinin öldüğü, 4 bin 948 kişinin yaralandığı, 18 bin 784 ev ve işyerinin hasar gördüğü depremi yaşayan Düzce dün sabaha karşı 5.9luk depremle sallandı. Ancak Düzce’deki yapıların yüzde 75’i kentsel dönüşümle yenilendiği için felaket yaşanmadı. Bir kişi kalp krizi, bir kişi ise beyin kanamasından öldü, 1’i ağır 93 kişi yaralandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce, 1999 sonrasında yapılan iyileştirmeler ve kentsel dönüşüm çalışmaları, yapı stokunun yaklaşık yüzde 75inin depreme karşı güvenli hale getirildiği bir süreçle depremi karşıladı dedi.