DW Türkçe'den büyük manipülasyon! Büyükelçilerin geri adımını görmedi yine yalan haber yaptı / 26.10.21

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Son dönemde yaptığı manipülatif ve kasıtlı haberlerle algı operasyonlarını sürdüren Deutsche Welle Türkçe, 10 ülkenin büyükelçilerinin yaptığı Osman Kavala açıklaması sonrası Türkiye'nin dik duruşunu ve büyükelçilerin geri adımını görmezden geldi. DW Türkçe, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yalanlanmasına rağmen konuyla ilgili olarak Başkan Erdoğan'a "Büyükelçiler 'istenmeyen kişi' ilan edilirse, ben de bakanlıktan gitmek zorunda kalırım" dediğini iddia etti.