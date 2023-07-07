Küçük esnafı haksız rekabet karşı koruyacak e-ticaret yasası, CHP ve İYİ Parti tarafından Anayasa Mahkemesine taşındı. Cumhuriyet gazetesinin, düzenleme karşıtı haber yapmak için bir firma tarafından çikolata kutusu içinde 500 bin liralık rüşvet aldığı ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili dün kirli ilişkiler ağına konu olan e-ticaret düzenlemesi AYMde görüşüldü. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi Dilek Göngör, Öğrendiğim kadarıyla, Bakan Bolat sunumunda TBMMde yasayı savunan CHPli Engin Altayın TBMMdeki konuşmasını AYM üyelerine dinletti. O konuşmayı hatırlıyorum. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, dönemin Ticaret Bakanı Mehmet Muşa övgüler yağdırıp Helal olsun Ticaret Bakanına diyordu ifadelerini kullandı. Gelen bilgilere göre, AYMnin haftaya perşembe günü tekrar toplanma kararı aldığı bildirildi.