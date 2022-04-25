E-Ticarette haksız rekabete son! Ağır cezai yaptırımlar yolda: 10 milyon TL ceza kesilebilecek

2 yılda 3 kat büyüyen e-ticaretin lokomotifi olan alışveriş platformlarına çeki düzen geliyor. Ticaret Bakanlığı sektörün dengeli büyümesi ve haksız rekabetin önlenmesi için önemli kriterler belirledi. KOBİ’lerin ve vatandaşların hakları güvence altına alınıyor. E-ticaret pazaryerlerinde ürününü satmaya çalışanlar, parasını almak için uzun süre beklemeyecek. Mal veya hizmet satışının ödemesi, sipariş alıcıya ulaştıktan sonra 5 gün içinde eksiksiz yapılacak. E-Ticaret pazaryerleri hem hizmet hem de mal satışı yapan yerler olamayacak. Aykırılığı devam ettirene 10 milyon TL ceza kesilecek. Erişim engeli de getirilebilecek.