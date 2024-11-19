Teğmenlerin kılıç çekip korsan yemin etmesi millet nezdinde rahatsızlık oluşturdu. Vesayet özlemi pekişen Sosyal Medya Atatürkçüleri ve CHP olayı istismar ederken orduda disiplinsizlik tartışmaları baş gösterdi. Olayı organize eden daha sonrasında Pişman değilim diyen Ebru Eroğlu ve beraberindeki 5 teğmen 3 komutan ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi. Öte yandan tartışmalara son noktayı koyacak mühim bir detay gün yüzüne çıktı. Teğmenlere törenden 10 gün önce Mevzuat ve metin dışına çıkmayın tebliği yapıldı ancak buna rağmen korsan yemin edilerek adeta meydan okundu. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada ise, TSKnın Atatürkle hiçbir sorunu olamaz, disiplinsizliğin hiçbir aması olmaz. Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSKyı tartışmaya açıp itibarını zedelediler denildi.