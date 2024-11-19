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Ebru Eroğlu, 5 teğmen ve 3 komutan disipline sevk edildi! MSB'den kılıçlı korsan yemin açıklaması: "Disiplinsizliğin hiçbir aması olmaz" / 18.11.24

Ebru Eroğlu, 5 teğmen ve 3 komutan disipline sevk edildi! MSB'den kılıçlı korsan yemin açıklaması: "Disiplinsizliğin hiçbir aması olmaz" / 18.11.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Ebru Eroğlu, 5 teğmen ve 3 komutan disipline sevk edildi! MSB'den kılıçlı korsan yemin açıklaması: "Disiplinsizliğin hiçbir aması olmaz" / 18.11.24

Takvim 06:09
02

ABD'nin "füze" kararı sonrası tansiyon yükseldi! Rusya "Gerginlikte yeni aşama" deyip Ukrayna'yı vurdu: Odesa savaş alanına döndü / 18.11.24

Takvim 01:08
03

Biden füze desteğiyle Trump'ın kucağına savaş bombası mı bırakıyor? Kremlin açıkladı: Ukrayna değil ABD saldırısı sayarız / 18.11.24

Takvim 07:21
04

Askeri harekat öncesi arka kapı diplomasisi! Ankara - Şam hattına takoz koyanlar kim? Başkan Erdoğan'dan Esad'a tarihi uyarı / 18.11.24

Takvim 05:52
05

Real Madrid çıldırdı! Davinson için dev rakam / 18.11.24

Takvim 01:24
06

G20'de diplomasi trafiği: İlk temas ev sahibiyle! Başkan Erdoğan MIKTA Liderler Buluşması'na katıldı / 18.11.24

Takvim 02:52
07

DEM Parti'ye terör baskını: Esenyurt İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltında / 18.11.24

Takvim 01:46
08

Mourinho'nun yıldızı Türkiye yolunda! Şu an sadece geçimini sağlıyor / 18.11.24

Takvim 01:55
09

Lübnan ile ateşkes Gazze'ye ret! Hizbullah ile 60 günlük anlaşma | İşte anlaşma şartları... / 18.11.24

Takvim 03:13
10

Baba değil yaratık! Boşanma aşamasındaki eşini arayıp çocuğunun boğazına bıçak dayadı |Minik yavru devlet korumasında / 18.11.24

Takvim 01:25
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