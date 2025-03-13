Ece Gürel ve gizemli hikayesi hala Türkiyenin gündeminde. Spiritüel işlerle ilgilenen, fal bakıp kurşun döken Ece Gürelin günler sonra bulunmasının ardından eşi Sezer Gürelin Yeni hayatına hoş geldin sözleri dikkat çekmişti. Ece Gürelin ölümünün hemen ardından ise Instagram hesabının ismi önce değiştirmiş sonra tamamen kapatmıştı. Ece Gürelin New Age tarikatı bağlantısı konuşulurken Sezer Gürelin yeni hayat paylaşımı tesadüf mü? Sezer Gürel de mi spiritüel işlerle ilgileniyor? Neden hesabını kapattı? Instagram hesabındaki numaralar ne anlama geliyor? Merak edilen tüm soruları takvim.com.tr olarak uzman isimlere sorduk.