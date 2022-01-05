Edin Visca Trabzonspor ile sözleşme imzaladı! İşte detaylar... / 05.01.22

Gelen son dakika haberine göre, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, bugün saat 14.30da Edin Visca transferine resmiyet kazandırmak için bir araya gelmişti. Trabzonspor Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile Visca konusunda anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer yıldız futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspordan KAP geldi. Yapılan açıklamada Profesyonel futbolcu Edin Viscanın, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. denildi.