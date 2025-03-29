Trendyol Süper Ligin şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Kanaryanın gol perdesini Milan Skriniar açarken George Puscas skora dengeyi getirdi. 32de Oğuz Aydın üstünlüğün bir kez daha gelmesini sağlarken 36da Sebastian Szymanski farkı ikiye çıkardı. Anderson Talisca, ilk yarının sonunda attığı penaltıyla tabelayı 4-1e taşıdı. Fredy son sözü söyledi. Kanarya bu sonuçla birlikte kupada Galatasaray ve bir sonraki haftada oynayacağı Trabzonspor derbileri öncesi moral buldu. İşte maçta yaşananlar...