Ege'de Son Ses isimli yerel radyoda mültecilerle ilgili rezil sözler: Afganlar sakallı pis pis Ukraynalı bayanlar gelsin / 06.08.21

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Son dönemde özellikle muhalefet partileri ve bazı yandaşları tarafından yabancı düşmanlığı körükleniyor. Suriye ve Afganistan'daki savaştan kaçarak ülkemize sığınan göçmenler hedef alınarak özellikle sokaklar karıştırılmak isteniyor. Bunların son örneği ise bu kadarına pes artık dedirtecek cinsten. Ege'de yayın yapan yerel bir televizyon kanalında Afgan mültecilerden "sakallı pis pis" diye bahsedilerek, onlar yerine Ukraynalı kadın mültecilerin gelmesi istendi. Sapkın zihniyete sosyal medyada tepki büyük oldu.