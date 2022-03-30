EGM'den emekli polis memuru Faruk Sezer'in polis teşkilatı hakkındaki açıklamalarına suç duyurusu / 29.03.22

EGMden emekli polis memuru Faruk Sezerin polis teşkilatı hakkındaki açıklamaları ile ilgili suç duyurusunda bulundu. EGMde yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Senin sözde Genel Başkanı emekli polis memuru Faruk Sezerin, doğruyu yansıtmayan beyanları, söylemleri ve ileri sürdüğü iddialar üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Hukuken var olmayan ve Teşkilatımızla uzaktan yakından ilgili bulunmayan bir sendikanın Genel Başkanı olduğunu iddia eden söz konusu şahsın, zaman zaman bazı medya organlarında da yer verilen mesnetsiz ithamlarının amacının dezenformasyon olduğu açık ve nettir ifadelerine yer verildi.