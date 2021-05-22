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Takvim
Ekonomi
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı esnafa hibe başvuruları salı günü başlıyor! Hangi meslekler yararlanacak? / 22.05.21
Ekonomi
329 Bölüm | 13:28:18
Takvim ekonomi haberlerinin tüm podcastleri...
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01
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı esnafa hibe başvuruları salı günü başlıyor! Hangi meslekler yararlanacak? / 22.05.21
Takvim
00:03:16
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02
Borçların üstü çiziliyor! Öneri Meclis'te: Vergi, prim, trafik cezası, esnafa sicil affı... / 22.05.21
Takvim
00:01:25
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03
Emekliye 550 TL zam 1100 TL ikramiye: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri artacak / 22.05.21
Takvim
00:02:01
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04
Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Esnafa hibe başvuruları nereden yapılacak? / 21.05.21
Takvim
00:01:59
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05
107 TL'ye GSS müjdesi: Geliri az olanların primini devlet ödüyor / 21.05.21
Takvim
00:01:22
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06
5 milyon emekliye intibak formülü: 2000 yılı sonrası emeklilere 355 TL zam / 21.05.21
Takvim
00:01:21
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07
Kripto para borsasında harekete geçildi! Milyon dolarlık yatırım! Yerli sanal para geliyor! / 20.05.21
Takvim
00:02:02
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08
Binlerce kişiye iş imkanı yaratılacak: İşçi alana 100 bin TL / 20.05.21
Takvim
00:01:44
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09
Emeklilikten sonra yeniden çalışanlara müjde: Emekliye çifte tazminat / 20.05.21
Takvim
00:02:07
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10
Bitcoin yüzde 12 değer kaybetti! Çin yasak kararı kripto paraları vurdu / 19.05.21
Takvim
00:02:03
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11
Üreticiye destekleri peş peşe açıkladı! Başkan Erdoğan çiftçiyi enflasyona ezdirmedi / 19.05.21
Takvim
00:06:04
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12
Türkiye ile Rusya arasında turizm diplomasisi: Rus heyet geliyor! / 19.05.21
Takvim
00:02:21
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13
Emeklilere 495 TL ek gelir olacak: Aile yardımı talebini emekliler de istiyor / 19.05.21
Takvim
00:01:06
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14
Starbase Elon Musk'ın paylaşımı sonrası uçuşa geçti! Starbase para biriminde 14 katlık yükseliş / 18.05.21
Takvim
00:04:18
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15
Türkiye'de plastik sektörünün köklü firmasında miras kavgası! Irak Plastik'e kayyum atandı / 18.05.21
Takvim
00:02:16
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16
Ev kadınlarına büyük müjde: Evde üretene emeklilik fırsatı, internetten satana vergi yok... / 18.05.21
Takvim
00:01:35
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17
Ticaret Bakanı Mehmet Muş esnafa verilecek desteğin detaylarını açıkladı / 17.05.21
Takvim
00:02:11
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18
Yargıtay'dan emsal kıdem tazminatı kararı! İş yerinde yaptığı hareket pahalıya mal oldu / 17.05.21
Takvim
00:03:24
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Yeni Çalma Listesi
19
Staj arayan öğrencilere müjde: Staj yapan gence 767 TL / 17.05.21
Takvim
00:01:06
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Yeni Çalma Listesi
20
Yatırımcılar dikkat! Hükümet düğmeye bastı! Kitle fonlaması başlıyor! Paranızın bir kısmını... / 16.05.21
Takvim
00:02:46
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21
2,5 milyon esnafın gözü tam açılmada / 16.05.21
Takvim
00:02:42
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Yeni Çalma Listesi
22
Emekliye 4.500 TL! 3 maaş avans imkanı: Geliri artıracak nakit desteği... / 16.05.21
Takvim
00:01:14
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Yeni Çalma Listesi
23
Tazminat dahi yanar: İş başvurusu yapanlar dikkat! Eğer CV'nizdeki bilgiler doğru değilse... / 15.05.21
Takvim
00:01:58
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Yeni Çalma Listesi
24
Üretip satana vergi yok... Pandemide e-ticaretin yıldızı parladı: 5 adımda iş rehberi / 15.05.21
Takvim
00:02:45
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Yeni Çalma Listesi
25
Önce Rusya ardından da Avrupa gelecek: Türkiye'de Haziran ayında turizm patlaması yaşanacak / 15.05.21
Takvim
00:02:52
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Yeni Çalma Listesi
26
Sanayinin çarkları borsayı sırtladı: Bankalara 30 kat fark / 14.05.21
Takvim
00:02:50
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Yeni Çalma Listesi
27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi) alım fiyatlarını bayram sonunda açıklayacak / 14.05.21
Takvim
00:06:30
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Yeni Çalma Listesi
28
Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? En az 500-625-750 en çok 1750 TL / 14.05.21
Takvim
00:01:36
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Yeni Çalma Listesi
29
Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla yıllık izin hesapları da başladı: İşte 10 soruda yıllık izin hakkında bilinmesi gerekenler / 14.05.21
Takvim
00:02:52
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30
Tüberküloz ve SSPE hastalarına 2257 TL nakdi ödeme yapılıyor / 13.05.21
Takvim
00:01:40
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31
Türkiye'de bayramlıklar da online! Tam kapanma döneminde online alışveriş patlaması yaşandı / 13.05.21
Takvim
00:03:03
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Yeni Çalma Listesi
32
9 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı olan çalışanlara müjde: 10 yıl primle emeklilik mümkün / 13.05.21
Takvim
00:01:14
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33
Kamuda işe alımlarda yeni dönem! Artık Kariyer Kapısı Platformu’ndan yapılacak! / 12.05.21
Takvim
00:06:09
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34
Konut satışında yeni rekor! Geçen yılı ikiye katladı | 2021 Nisan konut satış istatistikleri / 12.05.21
Takvim
00:03:53
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Yeni Çalma Listesi
35
Bitcoin yatırımı olanlar dikkat! ABD'den son dakika "risk" uyarısı / 12.05.21
Takvim
00:03:44
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Yeni Çalma Listesi
36
Ucuz kredi uygulaması başlıyor! Kimler ucuz kredi alabilecek? Ucuz kredi alma şartları neler? / 12.05.21
Takvim
00:04:50
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Yeni Çalma Listesi
37
18 ay malullük maaşı ödenecek! Kanser hastasına emekli maaşı: İşte maaşı almanın şartları... / 12.05.21
Takvim
00:01:51
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Yeni Çalma Listesi
38
700 bin kamu işçisine ikramiye: Hesaplara en az bin 108 lira yatırıldı / 12.05.21
Takvim
00:00:44
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Yeni Çalma Listesi
39
Merkez Bankası kritik faiz kararı sonrası PPK toplantı özetini yayınladı / 11.05.21
Takvim
00:12:53
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40
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Sözcü gazetesinin yalan haberine sert yanıt! / 11.05.21
Takvim
00:00:41
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Yeni Çalma Listesi
41
Yüz binlerce kamu işçisine müjde! İlave tediyeler bugün hesapta! Kimler tediye ödemesi alabilir? / 11.05.21
Takvim
00:03:30
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Yeni Çalma Listesi
42
1 milyon 249 bin kişiye maaş, istihdam desteği, bakım merkezleri... Engellilere 4 koldan destek / 11.05.21
Takvim
00:02:13
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Yeni Çalma Listesi
43
Coin çılgınlığı marka başvurularına sıçradı: 267 coin için marka başvurusu yapıldı / 11.05.21
Takvim
00:01:22
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Yeni Çalma Listesi
44
Temmuz hem zam hem ikramiye ayı olacak: SSK ve Bağ-Kur'luların gelirinde 550 TL artış olacak / 11.05.21
Takvim
00:02:15
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Yeni Çalma Listesi
45
Bakan Vedat Bilgin açıkladı: Nakdi destek ödemeleri bugün yapılacak / 10.05.21
Takvim
00:01:39
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Yeni Çalma Listesi
46
Emeklilerin 2021 maaş zamları belli oldu: Emeklilere 529 TL zam / 10.05.21
Takvim
00:01:03
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Yeni Çalma Listesi
47
Bayramda çalışana çift ücret: En az 329 TL ek ödeme / 10.05.21
Takvim
00:01:28
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Yeni Çalma Listesi
48
Balon balığı alımları bayramdan sonra başlıyor! 15 milyon TL ödeme yapılacak! / 09.05.21
Takvim
00:01:53
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49
Süt parası, doğum yardımı, iş göremezlik ödeneği... Anne olana en az 12.979 TL / 09.05.21
Takvim
00:01:36
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50
Emekliye yüzde 3 zam, enflasyon farkı... Emekliye 3252 TL memura ise 4298 TL maaş / 09.05.21
Takvim
00:01:56
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Yeni Çalma Listesi
51
TOGG Avrupa'ya açılıyor! Şirket için başvuru yapıldı / 08.05.21
Takvim
00:02:22
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52
'Anneler Günü'nde online alışveriş yapanlar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin / 08.05.21
Takvim
00:01:41
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53
Emeklilere zam müjdesi! Maaşlar 2605 TL oluyor: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı şekillendi / 08.05.21
Takvim
00:01:51
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54
Bakan Pakdemirli'den "tarımsal destek" ödemesi müjdesi! Fındık, hububat, tohum üretim desteği... / 07.05.21
Takvim
00:02:13
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55
Bitcoin yatırımcıları dikkat! Tesla’nın sahibi Elon Musk’tan flaş Dogecoin ve kripto para açıklaması! / 07.05.21
Takvim
00:01:02
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56
6 yıllık avantaj sunuluyor! Annelere erken emeklilik imkanı: Doğum borçlanması, staj avantajı... / 07.05.21
Takvim
00:02:15
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57
Adrese teslim 1.100 TL destek! İhtiyacı olana ödeniyor... / 07.05.21
Takvim
00:01:18
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58
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Yüzde 19'da sabit tutuldu / 06.05.21
Takvim
00:04:10
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59
600 TL doğum yardımı, doğum sonrası izin, 8904 TL yardım... İşte devlet tarafından annelere sağlanan 10 destek / 06.05.21
Takvim
00:02:11
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60
SSK, esnaf ve memur emeklileri ikramiyelerini alıyor: Yeni emeklilere de maaşlarıyla birlikte 1100 lira yatırılacak / 06.05.21
Takvim
00:01:44
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Yeni Çalma Listesi
61
Zamlı ikramiye ödemeleri yarın başlıyor: Emeklilere 1100 TL, yüzde 10'luk artıştan dul ve yetimler de yararlanacak / 05.05.21
Takvim
00:01:32
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62
1.100 TL sosyal yardım, 65 yaş aylığı, kısa çalışma ödeneği... Milyonlara ödeme günü / 05.05.21
Takvim
00:00:46
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63
THY'den salgına rağmen tarihi başarı! 2021 yılı ilk çeyreğinde kar elde etti / 04.05.21
Takvim
00:03:22
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64
Memura-emekliye çifte zam çıktı: Yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 2.45 fark... / 04.05.21
Takvim
00:02:47
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65
Sezonluk lüks villa 300 bin TL! Pandemi, villa ve bahçeli evlere olan ilgiyi artırdı / 04.05.21
Takvim
00:02:57
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Yeni Çalma Listesi
66
Bakan Vedat Bilgin duyurdu! İşte emekliye bayram ikramiyesinin ödenme tarihi / 03.05.21
Takvim
00:02:54
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Yeni Çalma Listesi
67
Bakan Karaismailoğlu'ndan flaş Kanal İstanbul açıklaması: Haziran sonuna doğru temeli atılacak! / 03.05.21
Takvim
00:02:56
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68
Bağışıklık sistemini çelik gibi yapan arı sütünün kilosu 8 bin lira! Fiyatı el yakıyor ama talebe yetişemiyorlar! / 03.05.21
Takvim
00:02:32
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69
100 bin TL can suyu! Hızlı Destek Programı için başvurular başladı / 03.05.21
Takvim
00:01:04
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70
Emekliye 1500 TL maaş, 1750 TL promosyon, 2200 TL ikramiye! Emekli maaşı yeni bağlananlara 3'lü kazanç... / 03.05.21
Takvim
00:01:38
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Yeni Çalma Listesi
71
18 milyon kişiye çifte bayram! Emekliler, memurlar ve kamu işçilerine ödeme yapılacak / 03.05.21
Takvim
00:01:38
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Yeni Çalma Listesi
72
Devletten 1100 TL destek! Bakan müjdeyi verdi! / 02.05.21
Takvim
00:02:21
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73
Elektronik haberleşmeye yerlilik modeli! Resmi Gazete'de yayımlandı / 02.05.21
Takvim
00:01:54
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Yeni Çalma Listesi
74
Kadınlar doğum, erkekler askerlik borçlanması ile emekli oluyor: Borçlanma yap erken emekli ol / 02.05.21
Takvim
00:03:33
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75
IMF'nin raporu gerçeği ortaya koydu! Türkiye salgın sürecinde destekte devleri geride bıraktı / 01.05.21
Takvim
00:02:36
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Yeni Çalma Listesi
76
İnternet üzerinden bunu yapanlar dikkat! Sahte poliçe ile 5 milyonluk vurgun / 01.05.21
Takvim
00:01:48
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Yeni Çalma Listesi
77
Bakan Varank'tan KOSGEB destek başvurularıyla ilgili flaş açıklama: Pazartesiden itibaren yapılacak / 01.05.21
Takvim
00:02:08
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Yeni Çalma Listesi
78
4 ay kira-hibe ödemesi, ciro kaybı desteği, turizmde KDV indirimi... Esnafa 3'lü fırsat / 01.05.21
Takvim
00:02:21
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Yeni Çalma Listesi
79
Emekliden esnafa, çalışandan işverene kadar milyonlarca kişiyi kapsıyor: 200 milyar TL'lik dev paket açıklandı / 01.05.21
Takvim
00:02:04
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80
Bankacılıkta yeni dönem! Yarından itibaren başlıyor | Uzaktan banka müşterisi nasıl olunur? / 30.04.21
Takvim
00:02:44
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81
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinde / 30.04.21
Takvim
00:04:28
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82
Araç sahipleri dikkat! Yeni etiket sistemi yarın başlıyor! / 30.04.21
Takvim
00:02:24
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83
Kripto parası olanlar dikkat! Yeni düzenleme geliyor! Kripto parada transfere… / 30.04.21
Takvim
00:01:59
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Yeni Çalma Listesi
84
700 bin işçiye ikramiye zamanı: Hesaplara en az 1108 TL yatacak / 30.04.21
Takvim
00:01:02
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85
Milyonlarca emeklinin 1100 TL ikramiyesi tamam: İkinci tazminat hakkı da var / 30.04.21
Takvim
00:02:06
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86
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan flaş enflasyon açıklaması / 29.04.21
Takvim
00:09:06
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Yeni Çalma Listesi
87
Elektrik ve doğalgaz faturalarına tam kapanma ayarı! Erteleniyor! / 29.04.21
Takvim
00:01:02
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Yeni Çalma Listesi
88
İşçi çıkartan kısa çalışma ödeneğini uzatamaz! İŞKUR'dan açıklama geldi / 29.04.21
Takvim
00:01:06
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Yeni Çalma Listesi
89
Türkiye’de kripto para çılgınlığı! İşlem hacmi 6.5 milyar liraya fırladı... / 29.04.21
Takvim
00:04:11
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Yeni Çalma Listesi
90
Çalışmayanlar emekli olabilir mi? Ev kadınları ve primi eksik olanlar muradına eriyor / 28.04.21
Takvim
00:01:39
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Yeni Çalma Listesi
91
2021 bayram ikramiyeleri için geri sayım: Gözler 1000 TL'lik ikramiyeye yapılacak zamda ve ödeme tarihinde... / 27.04.21
Takvim
00:01:41
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Yeni Çalma Listesi
92
Küresel piyasalarda gözler Fed'in faiz kararında / 26.04.21
Takvim
00:02:38
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Yeni Çalma Listesi
93
Devletten çeyiz desteği: Evlenene 12 bin TL / 26.04.21
Takvim
00:01:14
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Yeni Çalma Listesi
94
Akbank, Denizbank, Halkbank, Ziraat Bankası... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor: Emekliye yüksek promosyon rehberi / 26.04.21
Takvim
00:02:59
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Yeni Çalma Listesi
95
Kadınlara çift maaş: Hem eşlerinden ölüm maaşı alabiliyor hem de emekli olabiliyor / 25.04.21
Takvim
00:02:10
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Yeni Çalma Listesi
96
Emekli olmayı bekleyenler dikkat! Çalışırken bunları yaparsanız maaşınız artıyor / 25.04.21
Takvim
00:01:28
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Yeni Çalma Listesi
97
Kiralara muafiyet geliyor! AK Parti düğmeye bastı... Salgın sürecinde kapatılan dükkanlara büyük kolaylık / 24.04.21
Takvim
00:02:27
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98
Türk Hava Yolları 22 Nisan'da 711 uçuşla Avrupa'da en çok uçuş yapan havayolu oldu / 24.04.21
Takvim
00:03:28
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99
Avrupa Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı / 22.04.21
Takvim
00:01:48
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Yeni Çalma Listesi
100
Hükümet düğmeye bastı! Sahibinden ikinci el araba alım satımı için flaş karar! Devreye girdi! / 23.04.21
Takvim
00:05:54
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Yeni Çalma Listesi
101
Kısa Çalışma Ödeneği'nden sonra gözler işten çıkarma yasağında! Uzatılacak mı? / 23.04.21
Takvim
00:01:35
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Yeni Çalma Listesi
102
Dünyaca ünlü Forbes dergisinden İstanbul Havalimanı ve THY'ye övgü / 23.04.21
Takvim
00:01:31
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Yeni Çalma Listesi
103
Nakdi ücret desteği 1500 TL: Pandemiden etkilenenlere ise 1341 TL prim desteği / 23.04.21
Takvim
00:01:51
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Yeni Çalma Listesi
104
Thodex mağdurların bir şok daha! 400 bine yakın kişi bir kere daha dolandırmaya kalktılar / 23.04.21
Takvim
00:02:29
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Yeni Çalma Listesi
105
Memur emeklilerine çifte müjde: Önce yüzde 3 zam ardından enflasyon farkı / 23.04.21
Takvim
00:01:07
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Yeni Çalma Listesi
106
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık desteğini bugün yatırıyoruz / 22.04.21
Takvim
00:01:13
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Yeni Çalma Listesi
107
Yeni bakanları yoğun gündem bekliyor: Bu yıl gündeme toplu sözleşmeler ağırlığını koyacak / 22.04.21
Takvim
00:01:04
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Yeni Çalma Listesi
108
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz'da yapılacak zam belli oldu: 490 TL artış gerçekleşecek / 22.04.21
Takvim
00:00:47
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Yeni Çalma Listesi
109
KOSGEB ile Japonya arasında 300 milyon dolarlık kredi anlaşması / 21.04.21
Takvim
00:02:17
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110
Emekliye 400 TL artış ve yüzde 5 fark: Memurlar ve emekliler seyyanen zam beklentisi / 21.04.21
Takvim
00:01:37
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111
GSS prim borçları için son 10 gün: Sadece anaparayı ödeyerek kapatmak mümkün / 21.04.21
Takvim
00:01:12
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112
Emekliler Mayıs ayında zamlı ikramiye alacak: 30 Nisan'a kadar başvuru yapanlara 2 ikramiye şansı doğuyor / 20.04.21
Takvim
00:01:11
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113
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Yeni düzenleme geliyor! Ev sahibi düzenli ödeme yapan kiracısını tam 10 yıl boyunca çıkaramayacak! / 19.04.21
Takvim
00:07:00
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114
TOKİ'den müjde üstüne müjde! Yüzde 20 indirim kampanyası başlıyor! Taksit sayısı 12'den fazla olanlar... / 19.04.21
Takvim
00:02:36
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115
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur! / 19.04.21
Takvim
00:05:44
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116
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan flaş Kanal İstanbul açıklaması! / 19.04.21
Takvim
00:01:27
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117
İŞKUR'dan meslek öğrenene 3260 TL / 19.04.21
Takvim
00:01:18
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118
Memurlara Temmuz'da zamlı aile yardımı gelecek: Emeklilerin de talebi kabul edilirse 492 TL ek gelir olacak / 19.04.21
Takvim
00:01:14
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119
İhracattaki rekor artış sonrası manzara bu! Tır kuyruğu 20 kilometreyi aştı / 18.04.21
Takvim
00:00:33
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120
Türkiye düğmeye bastı! İşte enerjide yeni hedef / 18.04.21
Takvim
00:03:04
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121
Emekliye ikramiye zammı için 3'lü formül! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? / 18.04.21
Takvim
00:04:18
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122
Memurlara ve memur emeklilerine maaş 3.234 TL: Yüzde 3 zamma ilaveten enflasyon farkı da verilecek / 17.04.21
Takvim
00:01:28
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123
Tamamını Türk mühendisler geliştirdi! Dünya rekoru kırdı! TEI-TJ300 füze motorunda büyük başarı / 16.04.21
Takvim
00:02:42
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124
Emekli maaşları artıyor: Esnafta 2189 TL SSK'lılarda 2591 TL / 16.04.21
Takvim
00:00:47
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Yeni Çalma Listesi
125
Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? TCMB kararı açıkladı: Yüzde 19'da sabit tutuldu / 15.04.21
Takvim
00:04:42
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126
65 bin TL destek başvurusunda son gün yarın! e-Devlet engelli hibe desteği başvuru / 15.04.21
Takvim
00:01:30
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127
5 milyar dolarlık düğüm çözülüyor! Kısa sürede normale dönecek / 15.04.21
Takvim
00:03:59
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Yeni Çalma Listesi
128
Çalışanlara prim müjdesi: Çalışanlara ayda 1500 TL ödenecek / 15.04.21
Takvim
00:00:54
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Yeni Çalma Listesi
129
Memura ve emekliye Temmuz zammı için ilk ipucu geldi: Emeklilere ve memurlara yüzde 7.09 zam / 15.04.21
Takvim
00:01:42
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Yeni Çalma Listesi
130
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Yiyecek ve içecek sektöründekilere prim desteği sağlanacak / 14.04.21
Takvim
00:01:00
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Yeni Çalma Listesi
131
Bankalar 'emekli' yarışına girdi! 2021 emekli maaşı promosyon ücreti ne kadar? HalkBank, Ziraat Bank, VakıfBank... / 14.04.21
Takvim
00:02:46
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Yeni Çalma Listesi
132
Şehit yakınları ve gazilere 1500 TL: Ödemeler hesaplara yatırıldı / 14.04.21
Takvim
00:00:32
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Yeni Çalma Listesi
133
Genç girişimcilere büyük müjde! 3 yıl boyunca vergiden muaf... / 14.04.21
Takvim
00:01:28
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Yeni Çalma Listesi
134
Ford Otosan'da 248 milyon liralık yolsuzluk! İşte iddiaların odağındaki isimler / 13.04.21
Takvim
00:06:21
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Yeni Çalma Listesi
135
Üniversiteliler dikkat! Lisans öğrencilerine 2500 TL, doktora öğrencilerine de 7500 TL burs: İŞKUR detayları paylaştı / 13.04.21
Takvim
00:01:18
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Yeni Çalma Listesi
136
Borsa İstanbul'dan yatırımcılara dikkat çeken uyarı: Sosyal medya tuzaklarına dikkat / 12.04.21
Takvim
00:04:33
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Yeni Çalma Listesi
137
Emeklilerin ikramiyeye zam talebi belli oldu / 12.04.21
Takvim
00:01:59
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Yeni Çalma Listesi
138
2021 Şubat ayı işsizlik rakamları belli oldu! TÜİK işsizlik rakamları... / 12.04.21
Takvim
00:05:05
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Yeni Çalma Listesi
139
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Evinizin değeri yarı yarıya düşebilir! Sitede oturanlar... / 12.04.21
Takvim
00:06:01
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Yeni Çalma Listesi
140
Bakan Pakdemirli 'Patates ve soğan ücretsiz dağıtılacak' demişti! Alımına başlandı... / 11.04.21
Takvim
00:02:51
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Yeni Çalma Listesi
141
Doğu Anadolu'dan 169 ülkeye milyon dolarlık ihracat! / 11.04.21
Takvim
00:03:17
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Yeni Çalma Listesi
142
Çip krizi sonrası Türkiye'den flaş hamle! Yerli otoya yerli çip / 11.04.21
Takvim
00:06:27
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Yeni Çalma Listesi
143
Başkan Erdoğan'dan çiftçiye destek talimatı! Vatandaşa ücretsiz dağıtılacak / 10.04.21
Takvim
00:00:30
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
144
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kanser hastalarının tedavisi için 2020 yılında ilaçlara 5,6 milyar lira kaynak aktardı / 10.04.21
Takvim
00:01:58
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Yeni Çalma Listesi
145
Ramazan alışverişi yapanlara gıdada zam şoku! Marketlerde 40 ürünün 25'inin fiyatı arttı / 10.04.21
Takvim
00:01:44
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Yeni Çalma Listesi
146
Meclis komisyonundan da geçti: Kafe ve lokanta çalışanlarına 3000 TL / 10.04.21
Takvim
00:01:02
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Yeni Çalma Listesi
147
Vatandaşa 57 milyarlık koruma kalkanı: Nakdi ücret desteği zamlı ödenecek / 10.04.21
Takvim
00:01:52
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Yeni Çalma Listesi
148
Emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri hesaba yatıyor: 1.000 TL Mayıs'ın ilk haftası hesapta / 10.04.21
Takvim
00:01:32
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Yeni Çalma Listesi
149
Türkiye’nin en büyüğü: Karapınar Güneş Santrali 190 megavatı geçti / 09.04.21
Takvim
00:02:16
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Yeni Çalma Listesi
150
Artık devlet garantisi altında! Yeni dönem başladı... / 08.04.21
Takvim
00:06:25
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Yeni Çalma Listesi
151
On binlerce kişiye müjde! Kredi borçları 4 taksite bölünecek / 07.04.21
Takvim
00:02:10
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Yeni Çalma Listesi
152
Türkiye'de havalimanları 2021 Mart ayında 7 milyon 57 bin 896 yolcuya hizmet verdi / 07.04.21
Takvim
00:02:36
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Yeni Çalma Listesi
153
Petrol fiyatlarında yukarı yönlü revize / 07.04.21
Takvim
00:02:12
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Yeni Çalma Listesi
154
IMF'den dikkat çeken uyarı! Finansal risk... / 07.04.21
Takvim
00:02:23
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Yeni Çalma Listesi
155
Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! 2021 kira kontratları için artış belli oldu... Bu yıl kira zammı yüzde 13 / 07.04.21
Takvim
00:01:18
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Yeni Çalma Listesi
156
Rapor parası alanlar dikkat! O tutar asgari ücretin 2 katı kadar olabilecek / 06.04.21
Takvim
00:02:09
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Yeni Çalma Listesi
157
Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam müjdesi: 3 aylık enflasyona göre o oranlar arttı / 06.04.21
Takvim
00:01:16
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Yeni Çalma Listesi
158
Emekliye çifte fırsat: 2.000 TL, bedava ya da indirimli tatil | 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? / 05.04.21
Takvim
00:02:56
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Yeni Çalma Listesi
159
Ev yatırımında geri dönüş süresi uzadı! İşte İstanbul'un ilçelerinde konuta yatırımın geri dönüşü / 04.04.21
Takvim
00:04:15
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Yeni Çalma Listesi
160
Devletten esnafa 4 kalem yardım! Bir yenisi daha eklendi: İki ayda 3 bin lira ödenecek! Nisan ve Mayıs aylarında... / 04.04.21
Takvim
00:02:56
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Yeni Çalma Listesi
161
İnternet bankacılığı kullananlar dikkat! İzinsiz EFT’den banka sorumlu! / 04.04.21
Takvim
00:05:11
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Yeni Çalma Listesi
162
İkramiyede hesap değişikliği gündemde: 1 aydan 11 aya kadar olan tazminat kayıpları son bulacak / 04.04.21
Takvim
00:00:52
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Yeni Çalma Listesi
163
Sahibinden satılık ikinci el otomobil satışlarında yaprak kımıldamıyor! Ticari dışında satış yok... / 03.04.21
Takvim
00:01:26
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Yeni Çalma Listesi
164
Borçlarımız bitmiyor faizle daha da çoğalıyor! Kredi kartı asgari ödemesi tuzağına dikkat / 03.04.21
Takvim
00:02:26
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Yeni Çalma Listesi
165
Memur ve emeklilere zam, ücretsiz toplu taşıma ve ikramiyelerde artış: Talepler masaya yatırılıyor / 03.04.21
Takvim
00:01:17
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Yeni Çalma Listesi
166
Bakan Elvan'dan kritik temas: AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile görüşecek! / 02.04.21
Takvim
00:00:41
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167
Nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? Bakan açıkladı! / 02.04.21
Takvim
00:02:42
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168
Spekülatif saldırıya topyekün cevap: 6 günde 10 milyar dolar satıldı / 02.04.21
Takvim
00:01:51
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169
Kira-hibe desteği, normalleşme desteği, kafelere nakit desteği ve ciro kaybı desteği... Esnafa 4 koldan destek / 02.04.21
Takvim
00:02:33
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Yeni Çalma Listesi
170
Emekliye 8.477 TL avans: 3 maaşlık ödemeyi İsteyen başvurup alacak / 02.04.21
Takvim
00:01:28
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Yeni Çalma Listesi
171
Kuru soğan, patates, süt, toz şeker... Üretici-market fiyat farkı 5 kata ulaştı / 02.04.21
Takvim
00:01:15
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172
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'dan piyasalara "sıkı duruş" mesajı / 01.04.21
Takvim
00:01:34
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173
Yerli otomobilde flaş gelişme! Dünyaca ünlü tasarımcı Murat Günak TOGG Tasarım Lideri oldu! / 01.04.21
Takvim
00:01:51
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Yeni Çalma Listesi
174
Bankada Türk Lirası olanlara güzel haber geldi! Stopajda indirim süresi 2 ay daha uzatıldı / 01.04.21
Takvim
00:00:48
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Yeni Çalma Listesi
175
Memura çifte müjde: Ünvan değişikliği sınavları periyodik yapılacak, çalışma grubu kuruluyor / 01.04.21
Takvim
00:01:53
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Yeni Çalma Listesi
176
Emekli maaşına 414 TL ek zam! Yüzde 10 ek ödeme teklifi: SSK ve Bağ-Kur emeklileri... / 01.04.21
Takvim
00:01:10
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177
Mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi açıklandı! Dikkat çeken artış / 31.03.21
Takvim
00:00:42
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178
Kafe ve restoran çalışanlarına hem prim hem para: Destek 2841 TL olacak / 31.03.21
Takvim
00:00:59
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179
Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma! İşte Google'ın savunması! / 30.03.21
Takvim
00:02:55
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180
Bitcoin ne kadar oldu? BTC ve Ethereum kaç dolar? 30 Mart kripto para piyasaları son durum! / 30.03.21
Takvim
00:03:35
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181
Bayram öncesi emekliye çifte kazanç: İkramiyeler artacak, ek ödeme yüzde 10'a çıkacak / 30.03.21
Takvim
00:01:18
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182
Devletten işçilere koronavirüs yardımı sürecek: Kısa çalışmadan dönen işçiye 1.341 TL / 30.03.21
Takvim
00:01:12
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183
Yerli otomobilde yeni gelişme! Test sonucu açıklandı! Süre kısalıyor! / 29.03.21
Takvim
00:01:22
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184
1.700 TL promosyon, en az 1.500 TL maaş ve 2.000 TL ikramiye: Emeklinin yüzü gülüyor / 29.03.21
Takvim
00:01:27
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Yeni Çalma Listesi
185
SGK prim borcu olanlar dikkat! Son gün 31 Mart! Başvuranın borcu siliniyor! / 28.03.21
Takvim
00:03:59
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Yeni Çalma Listesi
186
Bunu yapan 30 milyon dolar kazanıyor! Türkler yemiyor ama Çinliler ve Koreliler bayılıyor! / 28.03.21
Takvim
00:01:53
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Yeni Çalma Listesi
187
Özel okula ödenen ücretler geri alınabiliyor mu? Flaş açıklama! / 28.03.21
Takvim
00:03:10
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Yeni Çalma Listesi
188
O tarihte ödeyenlerin borcu silinecek: Yapılandırmaya başvuranlar dikkat / 28.03.21
Takvim
00:02:37
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189
Yüksek emekli maaşı almak isteyenler dikkat! İşte emekli maaşı için 3'lü hesap / 28.03.21
Takvim
00:01:41
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Yeni Çalma Listesi
190
Kocaeli Gebze'deki Honda fabrikasının yeni sahibi Habaş Topluluğu oldu / 27.03.21
Takvim
00:02:33
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Yeni Çalma Listesi
191
Futbolcular için vergi dönemi: İlk kez beyanname verilecek / 27.03.21
Takvim
00:01:42
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Yeni Çalma Listesi
192
Vatandaşın kira isyanı: Bu neyin zammı | İşte ilçe ilçe İstanbul'da kira fiyatları / 27.03.21
Takvim
00:01:00
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Yeni Çalma Listesi
193
Yeni yasa geliyor! Part-time çalışana tazminat / 27.03.21
Takvim
00:01:08
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Yeni Çalma Listesi
194
Emekli maaşına 1261 gün desteği! Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı üyeleri dikkat: Prim şartı ve yüksek maaş... / 27.03.21
Takvim
00:01:42
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Yeni Çalma Listesi
195
Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun oldu! Korkmaz Enes Ergun kimdir? / 26.03.21
Takvim
00:01:15
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Yeni Çalma Listesi
196
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan gençlere istihdam müjdesi! Teknik personelin yüzde 20'si yeni mezun veya 3 yıllık mezunlardan oluşacak / 26.03.21
Takvim
00:03:33
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
197
Ziraat Bankası'nda görev değişimi! Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar oldu | Alpaslan Çakar kimdir? / 26.03.21
Takvim
00:04:14
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Yeni Çalma Listesi
198
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan son dakika açıklaması: Dolarizasyon kabuğu Pazartesi günü çatladı / 26.03.21
Takvim
00:06:18
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Yeni Çalma Listesi
199
Borsa İstanbul'da kritik karar! Açığa satış işlemlerinde "yukarı adım kuralı" bugün de uygulanacak / 26.03.21
Takvim
00:01:28
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Yeni Çalma Listesi
200
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ta görev değişimi! / 26.03.21
Takvim
00:02:03
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Yeni Çalma Listesi
201
SGK genelge yayımladı: Emekli aylığı almak için bunu yapmak şart! / 26.03.21
Takvim
00:01:29
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Yeni Çalma Listesi
202
İstihdama dev destek için düğmeye basıldı: İşçi alana 500 bin TL / 26.03.21
Takvim
00:01:33
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Yeni Çalma Listesi
203
Türk Lirası'na yapılan spekülatif saldırılara ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan tepki: Aşırı ve mantıklı değil / 25.03.21
Takvim
00:06:22
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Yeni Çalma Listesi
204
D-8 Genel Sekreteri Shaari'den dikkat çeken Erdoğan sözleri: Türkiye'yi dört gözle bekliyoruz / 25.03.21
Takvim
00:04:05
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Yeni Çalma Listesi
205
Türkiye'nin tropikal meyve ihracatı son 3 yılda yüzde 38 arttı / 25.03.21
Takvim
00:01:46
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Yeni Çalma Listesi
206
Mart ayı sosyal yardım desteği ödemeleri başladı / 25.03.21
Takvim
00:01:12
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Yeni Çalma Listesi
207
Küçük esnafa vergi muafiyeti müjdesi... Esnaf vergi ödemeyecek! Ayrıca 220 milyon TL yük kalkacak / 25.03.21
Takvim
00:02:12
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Yeni Çalma Listesi
208
Emekliye bayram ikramiyesi ve banka promosyonu tamam: Emekliyi rahatlatacak 10 yeni talep de masada / 25.03.21
Takvim
00:01:14
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Yeni Çalma Listesi
209
Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara döviz ve altın çağrısı! "Battık bittik diyenlere inanmayın" / 24.03.21
Takvim
00:04:38
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210
Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem! Hepsi değişiyor / 24.03.21
Takvim
00:02:47
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211
Borsa İstanbul'da son dakika kararı: Açığa satış işlemlerinde "yukarı adım kuralı" bugün de uygulanacak / 24.03.21
Takvim
00:01:44
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212
Dijital para reformunda yeni gelişme! Ekonomik, teknolojik ve hukuki alt yapı 31 Aralık'a kadar oluşturulacak / 23.03.21
Takvim
00:02:24
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Yeni Çalma Listesi
213
Çalışanlara ikinci emekliliğin yolunu açıyor: 18 yaş altına da yüzde 25 devlet katkısı geliyor / 24.03.21
Takvim
00:01:23
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214
Yabancı yatırım bankalarının borsada açığa satış oyunu! / 24.03.21
Takvim
00:01:42
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215
Kısa çalışma ödeneği, GSS prim borçları, kira, gelir kaybı ve ciro kaybı... Herkes gözünü 31 Mart'a çevirdi / 23.03.21
Takvim
00:02:22
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216
Talep hayata geçerse, gelirlerde 414 liraya varan artış olacak: Emekliye ek kazanç / 23.03.21
Takvim
00:01:00
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217
Türkiye ekonomisine yeni operasyon! Financial Times, BBC, Guardian hepsi devreye girdi! Açıkça tehdit ettiler / 22.03.21
Takvim
00:05:55
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218
AK Parti'den Merkez Bankası başkanının değişimine ilişkin son dakika açıklaması: Piyasalara meydan okumak değildir / 22.03.21
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00:03:25
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219
Borsa İstanbul'dan yatırım kuruluşları ve yatırımcılara uyarı / 22.03.21
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00:00:42
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220
Bakan Elvan: Herhangi bir taviz olmayacak / 22.03.21
Takvim
00:01:21
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221
TED, İELEV, Eyüboğlu gibi özel okulların kayıt ücretleri el yaktı: 91 bin TL eğitim, 9 bin 834 TL yemek faturası... / 22.03.21
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00:01:17
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222
Akbank, Denizbank, Fibabanka, Garanti, Halkbank... Bankalardan emekliye 1700 TL promosyon / 22.03.21
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00:03:21
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223
Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama! / 21.03.21
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00:01:18
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224
Uzman isimden gümüş fiyatları hakkında ilginç yorum: Bu 8 saate dikkat edin! / 21.03.21
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00:03:03
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225
Son gün 31 Mart! Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu siliniyor... / 21.03.21
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00:02:22
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226
Paralar hesaba yatırıldı! Esnafa 5.250 TL destek / 21.03.21
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00:01:05
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227
Esnafın borcuna hem taksit hem erteleme: Başvuru 100 bini aştı! / 20.03.21
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00:02:24
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228
Merkez Bankası Başkanı görevden alındı: Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu atandı / 20.03.21
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00:03:48
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229
Gecikme faizi yok, anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme: Borcu olan esnaf için kolaylık / 20.03.21
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00:01:15
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230
65 yaş aylığı, evde bakım desteği, ücretsiz ulaşım ve 2420 TL: Yaşlıya 6 ayrı destek / 20.03.21
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00:02:17
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231
Hem harçlık olacak hem bakım parası: İşbaşı eğitim programları ve meslek kursları ile annelere ayda 3.260 TL destek / 19.03.21
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00:01:33
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232
Listede siz de olabilirsiniz: Yıpranma payı ile 45 mesleğe erken emeklilik / 19.03.21
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00:01:45
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233
TESK'ten bankalara "POS cihazı" çağrısı / 18.03.21
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00:01:18
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234
Emekliler vergiden de hacizden de muaf: Emlak vergisi ödeyen emekliler paralarını geri alabilir / 18.03.21
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00:01:12
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235
Yargıtay'dan çalışanlara müjdeli haber: Fazla mesailer korunacak / 18.03.21
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00:01:13
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236
VakıfBank'tan 1 milyar 750 milyon dolarlık ihraç! Tek seferdeki en büyük... / 18.03.21
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00:01:59
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237
İtalyan gazetesinden pandemi dönemi Türkiye ekonomisine övgü: Performansıyla tüm dünyayı şaşırttı / 17.03.21
Takvim
00:02:43
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238
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi flaş tahmin! Piyasalar bu karara kilitlendi / 17.03.21
Takvim
00:03:06
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239
EPDK'dan tavan fiyat uygulaması! Akaryakıt fiyatlarında indirim! / 17.03.21
Takvim
00:03:07
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240
Küresel piyasalarda gözler FED'de / 17.03.21
Takvim
00:03:26
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241
Kısa çalışmadan dönen işçiye 1.341 lira / 17.03.21
Takvim
00:02:01
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242
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan esnafa gelir vergisi muafiyetine ilişkin flaş açıklama / 16.03.21
Takvim
00:04:48
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243
Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobilde taksitli satış dönemi! / 16.03.21
Takvim
00:05:15
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244
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik Reform Paketi'nin detayları belli oldu! Sorunlu kredi oranları düşürülecek / 16.03.21
Takvim
00:03:26
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245
Otoparkta yeni dönem! Bakan Kurum açıkladı! Dikkat çeken TOGG detayı / 15.03.21
Takvim
00:03:58
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246
Kripto para patlaması! İşte Bitcoin, Chiliz, Holo, Bittorrent, Dogecoin fiyatlarında son durum! / 14.03.21
Takvim
00:01:48
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247
TESK'ten flaş kısa çalışma ödeneği talebi / 14.03.21
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00:00:43
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248
Ekonomide milyarlık fedakarlık! Reform paketi esnafa doping olacak / 14.03.21
Takvim
00:06:09
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249
Uzaktan çalışmada yeni iş modelleri: Part-time'a 'kıdem tazminatı' güvencesi / 14.03.21
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00:00:50
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250
Çalışmayanlara ve evde üretim yapanlara emeklilik fırsatı / 14.03.21
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00:01:46
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251
CHP ve tantanacıların rezerv oyunu bozuldu! İşte 7 maddede '128 milyar dolar buhar oldu' yalanı ve Merkez Bankası'nın rezerv gerçeği... / 13.03.21
Takvim
00:06:26
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252
İlave istihdama destek müjdesi! İşçi alana 500.000 TL / 13.03.21
Takvim
00:03:13
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253
Ekonomide yeni yol haritası açıklandı: 2021 reform yılı olacak / 13.03.21
Takvim
00:06:01
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254
SGK’dan flaş yaşlılık aylığı kararı! 65 yaş üstü olanlar dikkat! / 12.03.21
Takvim
00:03:00
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255
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği raporu açıkladı! Yıl sonu dolar/TL ve enflasyon tahmini güncellendi / 12.03.21
Takvim
00:01:43
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256
Aile yardımı, ücretsiz toplu taşıma, bayram ikramiyeleri, 3600 ek gösterge... Milyonlarca emeklinin gözü orada / 12.03.21
Takvim
00:01:48
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257
Bodrum, Çeşme, Kuşadası... Vatandaş yazlığa kaçtı markalarda peşinden geldi / 12.03.21
Takvim
00:03:12
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258
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı belli oldu / 11.03.21
Takvim
00:01:45
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259
Bakan Varank'tan Xiaomi açıklaması: 2 bin kişi istihdam imkanı bulacak! / 11.03.21
Takvim
00:04:25
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260
Emekliye 355 TL zam: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü intibak haberinde / 11.03.21
Takvim
00:01:08
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261
Maaş garantisi, sözleşme şartı, iş güvenliği, araç koruması, geri dönüş hakkı: Evden çalışana güvence / 11.03.21
Takvim
00:01:19
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262
Avrupa'da Türkiye'yi tercih etti! Pandemide balığa talep yüzde 50 arttı / 10.03.21
Takvim
00:01:42
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263
Yönetmelik yayımlandı! İşte uzaktan çalışmanın şartları | İşveren yemek, internet, elektrik ücreti ödeyecek mi? / 10.03.21
Takvim
00:05:44
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264
O şartlara dikkat: Emekli olduktan sonra da çalışanlara ikinci tazminat hakkı / 10.03.21
Takvim
00:01:48
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265
Şubat ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün hesaplara yatıyor! / 09.03.21
Takvim
00:00:56
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266
Bakan Pekcan duyurdu: Türkiye lider ülke oluyor: 17 ülkeden 36 kuruluş / 09.03.21
Takvim
00:03:42
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267
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne nasıl başladı? /09.03.2021
Takvim
00:02:19
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268
Akaryakıt satışında yeni dönem: Vergi borcu olana lisans yok / 09.03.21
Takvim
00:03:15
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269
Akbank, Halkbank, Denizbank, Fibabank...Emekliye 1600 TL promosyon | Bankalar ne kadar promosyon veriyor? / 09.03.21
Takvim
00:02:14
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270
Oppo'nun İstanbul'daki fabrikası hakkında flaş gelişme! Test üretimine başladı! Bin kişilik istihdam kapısı olacak! / 08.03.21
Takvim
00:03:00
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271
Sosyal yardımlar sürüyor: İş arayana 1.203 TL / 08.03.21
Takvim
00:00:51
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272
Karadeniz gazını taşıyacak hat için etüt ve mühendislik çalışmaları başladı / 08.03.21
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00:02:35
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273
Ağrı'da altın madeni heyecanı! 2022'de çıkarılacak! 1,5 milyar dolar... / 07.03.21
Takvim
00:04:31
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274
7 Mart Bitcoin, Ethereum ve XRP'da son durum ne? BTC, ETH ve XPR kaç dolar/TL oldu? / 07.03.21
Takvim
00:03:10
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275
Mersin'de bir ev kadını internette görüp bu işe başladı! Ayda 4 bin lira kazanıyor / 07.03.21
Takvim
00:02:06
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276
SGK'ya başvur ödemeni al: Emekli olamayana toplu para / 07.03.21
Takvim
00:01:44
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277
Garson, depo ve temizlik personeli... Normalleşme ile birlikte eleman arayışı hız kazandı / 06.03.21
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00:03:36
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278
Emekli maaşı 'Asgari ücrete eşitlensin' talebi: Emekliye en az 2.825 TL maaş / 06.03.21
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00:00:55
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279
Yatırımcılara kritik uyarı! Bitcoin için evini arabasını satanlar dikkat! Bu tuzağa sakın düşmeyin! / 05.03.21
Takvim
00:05:04
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280
Ocak ayında tarım, gıda ve içecek sektörünün ihracatı yükseldi / 05.03.21
Takvim
00:04:25
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281
Reform paketi öncesi yerli yatırımcı harekete geçti: Döviz hesaplarında 2.1 milyar dolarlık çözülme / 05.03.21
Takvim
00:01:20
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282
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İndirim sayılıyor! Özel okullar ve sağlık sigortasına ödenen paralar kira gelirinden... / 05.03.21
Takvim
00:03:28
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283
Erken emeklilik artık mümkün: İhtiyaç duyana kredi imkanı da var / 05.03.21
Takvim
00:01:58
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284
Türkiye'ye Rus akını! Normalleşmeye geçilmesinin ardından talep arttı! / 04.03.21
Takvim
00:00:50
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285
İnternet devi Google'ın yayıncılara yapacağı telif hakları ödemesinde flaş gelişme: Listede Türkiye de var / 04.03.21
Takvim
00:01:58
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286
Küresel piyasalarda kritik gün! Gözler Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarında / 04.03.21
Takvim
00:03:36
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287
Milyonlara yatırım desteği! Projeyi hazırla, başvur: Gençlere, engellilere, eski hükümlülere hibe imkanı / 04.03.21
Takvim
00:02:04
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288
İnsan Hakları Eylem Planı ile yabancı yatırımcıya hukuk güvencesi / 04.03.21
Takvim
00:04:09
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289
Ziraat Bankası'ndan büyük kampanya! 1 milyon TL'ye kadar borçların faizi siliniyor / 03.03.21
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00:02:00
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290
Milyonlarca esnafa 5 bin 250 TL: Kira ve gelir kaybı desteği için başvurular bu ay sonuna kadar sürecek / 03.03.21
Takvim
00:01:08
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