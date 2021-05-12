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7/24 Dinle Takvim Ekonomi Konut satışında yeni rekor! Geçen yılı ikiye katladı | 2021 Nisan konut satış istatistikleri / 12.05.21
Ekonomi

Ekonomi

297 Bölüm | 12:10:35

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