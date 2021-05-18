Ara
Ara
7/24 Dinle Takvim Ekonomi Starbase Elon Musk'ın paylaşımı sonrası uçuşa geçti! Starbase para biriminde 14 katlık yükseliş / 18.05.21
Ekonomi

Ekonomi

316 Bölüm | 12:59:27

Takvim ekonomi haberlerinin tüm podcastleri...

Hemen DinleDinleDurdurDurdur
  • #
  • Bölüm
  • Kaynak
  • Süre
  • Favorilerime Ekle
  • Daha Fazla