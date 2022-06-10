Ekonomide 6 yeni adım! Bakanlığın GES hamlesi sonrası peş peşe duyurdular! Yeni açıklama geldi: Asla taviz verilmeyecek

Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomide atılacak yeni adımları duyurdu. Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi GES toplama işlemi başlatılacağını duyuran Bakanlık, işlemlerin 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirebileceğini açıkladı. Bu adım sonrası BDDK, SPK ve Merkez Bankasından peş peşe açıklamalar geldi. Bu gelişmelerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığından bir açıklama daha geldi. Açıklamada, Mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir denildi. İşte Gelire Endeksli Senet GES, tüketici kredileri, kredi kartları, kredi karşılık oranları, altın sertifikası ihracı ve halka arzlarla ilgili alınan kararlar...