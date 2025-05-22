Otel köşelerinde kamera bantlayan, yaptığı sır görüşmelerden bavullarla ayrılan Ekrem İmamoğlu ve ekibini panik sardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, otel görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmayı derinleştirdi. İstanbuldaki sır görüşmelerin bir de Ankara ayağı olduğu söylenirken korumaların birçok kez kamera bantladık itirafı dikkat çekti. Peki, İmamoğlunun uğruna kamera bantlanttığı Ekosistemin büyük balığı kim? Kamuoyunun merak ettiği bu sorunun önümüzdeki günlerde yanıt bulacağı öngörülüyor.