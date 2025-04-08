CHPde olağanüstü kurultay sonrası kartlar yeniden dağıtılıyor. Özgür Özel En büyük Ekremci benim imajı çizse de günün sonunda Ekrem ağrısından kurtulan kendisi oldu. İmamoğlunun Silivride oluşunu, diploma iptali ve devam eden yargı sürecini kendine avantaj olarak gören Özel, Mansur Yavaş faktörünü de devre dışı bırakma hesapları yapıyor. Peki, Özelin olağanüstü kurultay sonrası yol haritası ne olacak? Güç tazeleyen Özelin adaylık yürüyüşünü Eğer İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamıyorsa CHP’nin Genel Başkanı doğal cumhurbaşkanı adayıdır’ diyerek başlatacağı söyleniyor.