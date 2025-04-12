Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez tehdit suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i ve ailesini hedef alan sözleri nedeniyle hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis istenen İmamoğlu’nun, kamu görevlisine hakaret, tehdit ve terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek suçlarından yargılandığı davanın ilk duruşması Silivri’de gerçekleştirildi. İmamoğlu mahkemede, Bana bakan Atatürkü görür diyerek suç savunması yapmaya çalıştı. Duruşma ertelendi.