Ekrem İmamoğlu canlı yayında peş peşe yalanlarını sıraladı! Sosyal medyadan gerçek sorular geldi: Kaç kişiyi attı, kaç HDP'li aldı? / 27.07.22

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında Fatih Altaylının sorularını yalanla yanıtladı. Fatih Altaylı suni sorular yönelterek, gündemdeki skandal konulara değinmeden İmamoğlu yine pr yaptı. Gerçek soruları ise yine sosyal medyadan vatandaşlar sordu. Vatandaşlar, Kaç kişiyi attı işten? Kaç tane HDPli aldı. Araçları sergileyip fazla aracın israf olduğunu söyleyip, niye yeniden daha fazla araç ihalesi yaptı? diye soru sordu. Ayrıca İmamoğlu, Ücretsiz test kitaplarında fotoğrafınız var mı? sorunuza hayır dedi oysaki kitaplarda fotoğrafları boy boy yer alıyor. İşte İmamoğluna sorulamayan sorular ve Ekremin canlı yalanları...