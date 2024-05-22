İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbulun 2027 Avrupa Oyunlarına ev sahipliği yapmasına ilişkin mutabakat zaptını imzalamak için 16 Mayısta Romaya gitti. İBB Başkanı İmamoğluna aralarında Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Ruşen Çakır, Barış Pehlivan ve Ertuğrul Özkök gibi çok sayıda CHP yandaşı ismin yer aldığı kafile eşlik etti. Her fırsatta israftan dem vuran İmamoğlu ve yandaşlarının Romada kaldıkları Parco Dei Principi Grande Hotelin tek gecelik fiyatının neredeyse 100 bin TLyi bulması tepki çekerken İmamoğlundan itiraf geldi. Ekrem İmamoğlu söz konusu gezide yandaş isimlerin masraflarının İBB bütçesinden karşılandığını itiraf ederek, Gazetecileri davet etmemiz kadar doğal bir şey yok. dedi.