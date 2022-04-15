Ekrem İmamoğlu, CHP'li ve İYİ Partili Meclis üyelerinin gerçeklerle yüzleşecek cesareti yok! Salondan kaçtılar... / 14.04.22

CHPli İBB yönetimi ve ittifak ortağı İYİ Partinin gerçeklerle yüzleşecek cesareti olmadığı bugün bir kez daha gözler önüne serildi. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksunun İstanbulun gerçeklerine dair belgelerle yaptığı konuşma sırasında Ekrem İmamoğlu, CHPli ve İYİ Partili Meclis üyeleri salondan kaçtı. Bu durum büyük tepkiyle karşılandı. İBBnin tarihinde ilk defa eksi 4,5 milyar zarar gösterdiğine dikkat çeken Göksu, Bir taraftan borç çıkıyor, öz kaynağın düşüyor, nereye gidiyor bu paralar? Borç 2 kat artmış. Bakiyesi eksi 4,5. İBBnin 40,5 milyar parası kayıp. dedi.