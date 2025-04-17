Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma gibi 7 ayrı suçtan tutuklanmasının ardından Türkiyeyi Batı basınına şikayet etmeye devam ediyor. İngiliz Financial Times gazetesine gönderdiği yazıda Türkiyeyi hedef alan Ekrem İmamoğlu kendisine yöneltilen ağır suçlamaları gölgelemek için siyasi tutukluyum iddiasına sarıldı. İmamoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı suçladı, uluslararası kamuoyunu Türkiye’ye baskı yapmaya çağırdı. Yazıda,Ülke içindeki hukuk süreci baskı ve korku rejimi olarak lanse edildi. Ekrem İmamoğlu 2019dan beri adaylık peşinde koştuğunu da itiraf etti.