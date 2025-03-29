İBBde patlayan vurgun çarkının ardından Ekrem İmamoğlu ve çekirdek ekibi yolsuzluktan rüşvete kadar çok sayıda suçtan tutuklandı. İmamoğlunun tutuklanmasının ardından kaos siyasetine hız veren CHP sokakları karıştırmak için çağrı yaptı. Özgür Özel CNN ve BBC üzerinden mandacı zihniyetini gösterdi. Dilek İmamoğlu The Economiste Türkiyeyi şikayet etti. Son olarak ABD Merkezli The New York Timesta Ekrem İmamoğlu adıyla yazı çıktı. Söz konusu yazıda adli gerçekleri bir kenara bırakan Ekrem İmamoğlu siyasi sebeplerle tutuklandığını öne sürerek Başkan Erdoğanı hedef aldı. Türkiyeyi her fırsatta kendisini gazlayan Batıya şikayet eden Ekrem İmamoğlu, Avrupa liderleri ise birkaç istisna dışında güçlü bir tepki vermekte başarısız oldu. diyerek hem Türkiyeye baskı yapılmasını istedi.