CHP’de adaylık savaşında yeni bir evreye geçildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, en büyük rakibi Mansur Yavaşın katılmayacağı ön seçime resmi başvurusunu yaptı. Bir yandan Özgür Özel’in desteğiyle başlatılan ön seçim sürecinde, parti içi dengeleri korumak için tavşan adayların devreye sokulacağı konuşurken diğer yandan gözler adaylık sevdasından vazgeçmeyen Mansur Yavaşa çevrildi. İmamoğlu’nun adaylığı kesinleşse bile Mansur Yavaş son dakikada farklı bir hamleyle süreci değiştirebilir mi? Yavaşın planı ne?