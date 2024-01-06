Büyükşehirleri kaybedeceğiz endişesiyle yerel seçime giden CHP Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu kavgasıyla sarsılıyor. İki isim arasında adayları belirlemek için yaşanan güç çekişmesi büyük bir krize dönüştü. CHP dün açıklanması planlanan belediye başkan adayları meselesini erteledi. Bahane olarak ise Yargıtay’ın Can Atalay kararını gösterdi ancak krizin asıl sebebi yine İmamoğlu-Özel kavgası olduğu ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu, bugün İstanbulda yapılan adaylık lansmanında 39 ilçenin adaylarını açıklamak istiyordu. Ancak iddiaya göre Özgür Özel, İmamoğlu’nun aday dayatmasına karşı çıkarak, Biz Ekrem Bey’in noteri değiliz. Her yeri belirlemesine izin veremem dedi. İmamoğlunun listesi askıda kaldı.