CHPde Genel Başkan Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki aday belirleme krizi İzmirde düelloya döndü. İmamoğlu cuma günü gerçekleştirilen PMde İstanbulun ilçelerinde kendine yakın isimleri aday listesine koyarken İzmir adayı kriz nedeniyle belirlenememişti. Takvim.com.tr adaylık krizini dakika dakika takip ederken dün gerçekleştirilen PMde CHPnin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu. Bilindiği üzere Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, PM toplantısından önce Genel Merkezde Özgür Özelle baş başa bir görüşme gerçekleştirmişti. PKKnın siyasi kolu DEMin ise Tunç Soyeri desteklediği biliniyordu. Kulislerde, Soyerin yeniden aday gösterilmemesinin CHPde yeni bir krizi alevlendireceği konuşuluyor. Öte yandan Özel yaptığı açıklamada İzmir listesini bizzat kendisinin hazırladığını belirterek İmamoğluna da mesaj gönderdi.