Türkiye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun kasası olarak bilinen Fatih Keleşin saydığı balya balya paraları konuşuyor... CHP İstanbul İl Başkanlığının sahte belgelerle yalanlamaya çalıştığı skandalla ilgili 2 gün sessiz kalan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada Fatih Keleşi savundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Yani savcılık bu paraların kaynağını elbette ki soracaktır, sorgulayacaktır. dedi. Keleşin para destelerini saydığı görüntülerdeki diğer bir kişinin Ekrem İmamoğlunun sahibi olduğu İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz olduğu ortaya çıktı.