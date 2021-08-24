Ekrem İmamoğlu, seçim dönemi metrobüste video çektiği Bahattin Çağrış'ın İBB'den 13.000 TL maaş aldığı ortaya çıktı / 24.08.21

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim sürecinde, o dönem bir televizyon röportajında "Milli Piyango bana çıkarsa kendime metrobüs alacağım" diyerek gündeme gelen Bahattin Çağrış ile görüşmüştü. İmamoğlu ile Çağrış metrobüs durağında buluşup propaganda videosu çekmişti. Çağrış da İmamoğlu'na övgüler yağdırmıştı. İstanbul'da her şeye zam yapan İmamoğlu metrobüs Bahattin'i de ihmal etmedi. Seçim sonrası İBB iştiraklerinden İSPER'de koordinatör olarak işe alınan Çağrış'ın maaşının sosyal medyada yer alan iddialara 13 bin lira olduğu iddia edildi. Bahattin Çağrış'ın İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye başkanı iken özel kalem ekibinde olduğu ortaya çıkmıştı. Haberin detayları...