CHPde görüntüleri ortaya saçılan kara paraya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Ekrem İmamoğlunun kasası Keleş ve Müdürü Tuncay Yılmaz ile binayı satan Ali Rıza Braka verdikleri ifadelerle Süreci Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu iddiasında bulunması sonrası gözler Canan Kaftacıoğluna çevrildi. Skandala ilişkin Kaftancıoğlu sessizliğini korurken, yakın çevresine “Para, alım satım, ihalelerle benim işim olmaz. O görüntülerde benim ortağım ya da genel müdürüm de yok. Kimin orada ortağı, müdürü varsa ona sorsunlar dediği ortaya çıktı. Öte yandan kamuoyuna açıklama yapmaktan kaçınan Kaftancıoğlunun sessizliğini koruması Ekrem İmamoğlunu yıpratmak için yaptığı yorumlarını da beraberinde getirirken, gözler Cuma gününe çevrildi.