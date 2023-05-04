HDPKKnın desteğini arkasına alan 7li koalisyon kirli siyasetine her geçen bir yenisi ekliyor. Geçtiğimiz gün Vanda düzelenen mitingde Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan böğürtüleri yükselmiş, Türk bayrakları yere atılmıştı. Öte yandan diğer bir detay ise CHPli Ekrem İmamoğlunun eşi Dilek İmamoğlunun PKK ile özdeşleşen zafer işaretini yapıp bölücülere selam çakmasıydı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Adıyamanda başka bir skandal meydana geldi. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör nedeniyle cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’a özgürlük isteğinin nidalarını attı. Miting sırasında ortaklarına selam yollayan İmamoğlu, Selahattin Demirtaş posteri taşıyan bir HDP’liye “Ben Selahattin Demirtaşa defalarca selam söyledim, yine söylüyorum. Onun adaletini diliyoruz” dedi.