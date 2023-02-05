2023 seçimlerine sayılı bir zaman kalmasına rağmen 6+1’li koalisyon masasında adaylık krizi daha da derinleşiyor. Son olarak kendisinin adaylığına set çekmek isteyen Meral Akşenere karşı Kılıçdaroğlu, Ben Kemal. Geliyorum yazılı afiş hamlesine imza atmış ve İstanbulda Ekrem İmamoğlunun da bulunduğu etkinlikte Cumhurbaşkanı Kemal sloganları atılmıştı. Yaşananlar sonrası Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener yeni planlarını devreye soktu. Başta Kılıçdaroğlunun Geleceği Kur Gençlik Festivalinde yaptığı konuşma sırasında olsun, sosyal medya ve birçok alanda Aday olma Kılıçdaoğlu kumpası başlatıldı.