Ekrem İmamoğlu ve yandaşları "DEAŞ suikastı" söylemini neden yeniden dolaşıma soktu? DEAŞ'ta lider değişikliği, ABD'nin kaos planı... / 05.02.22

CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Tele 1de Uğur Dündarın Demokrasi Arenası programına konuk oldu. Programda konuşan İmamoğlu, aylar sonra Ekrem İmamoğluna suikast planı söylemini İçişleri Bakanlığının tüm açıklamalarına rağmen yeniden dolaşıma soktu. Peki CIA-MOSSAD ortak yapımı olduğu bilinen ve tamamen bulunduğumuz coğrafyada kaos yaratarak YPG devleti oluşturmaya zemin hazırlamak için kullanılan DEAŞ üzerinden yeni bir senaryo mu oyuna konuyor? ABDnin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile İBB Başkanı İmamoğlunun görüşmesi sonrası ABD kuklası DEAŞ söylemlerinin tekrar dillendirilmesi tesadüf mü? ABD, DEAŞ’ın başında bir lider değişikliğine giderek yeni tahrikler ve operasyonlar peşinde mi? Türkiyede Atatürk üzerinden eş zamanlı olarak gerçekleştirilen provokasyonlar bir kaos planının parçası mı? Çarpıcı detaylar haberimizde.