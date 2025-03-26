İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan kapsamlı dosyada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebinde bulunuldu. Dosyada, İmamoğlu’nun yerel seçimler öncesinde Kent Uzlaşısı adı altında PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olduğu iddia edilen HDK Halkların Demokratik Kongresi ile işbirliği yaptığı öne sürülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İmamoğlu hakkında terör kapsamında serbest bırakılması üzerine tutukluluğa itirazı değerlendirdiği öğrenildi.