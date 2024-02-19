İstanbulun kaynaklarını kendi gelecek planları için çarçur eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu akla ziyan bir açıklama yaptı. Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurumun İBB olarak ‘Yarısı Büyükşehirden’ diyeceğiz 650 bin yeni yuvamızı inşallah hızlı bir şekilde başlatacağız. 100 bin sosyal konutumuzun inşasına hızlı bir şekilde başlayıp kentsel dönüşümde işte buradaki kardeşlerimizin çok uygun şartlarda oturabilecekleri konutları inşa edeceğiz. vaadini hedef aldı. Kentsel dönüşüme karşı çıkan Ekrem İmamoğlu, 650 bin konut vesaire gibi asla yapılamayacak, asla olamayacak ve olmaması gerek... dedi. İBB Başkanının bu sözlerine tepki yağdı.