CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun ANAP torpili ve babasının siyasi bağlantıları ile yaptığı yatay geçişte soruşturma tamamlandı. İmamoğlu ve 28 kişinin usulsüz elde ettiği lisans diploması İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edildi. İstanbul Üniversitesinden yapılan açıklamada Belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına YÖK ivedilikle gönderilecektir denildi. Öte yandan diplomanın iptaliyle İmamoğlu lise mezunu statüsüne düştü. Takvime konuşan CHPnin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, Cumhurbaşkanlığı yönündeki adaylığı süreç itibariyle düşer demişti.