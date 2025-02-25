Ekrem İmamoğlunun diplomasının usulsüz olduğu belgeyle tescillendi. YÖKün hazırladığı raporda yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca Yükseköğretim Kurulu Kararlarına uygun yürütülmediği görülmüştür denildi. İşlemlerin YÖK mevzuatlarına uygun olmadığı görülürken İmamoğlunun İstanbul Üniversitesine hileli bir şekilde girişini sağlayan yatay geçiş toplantısının belirtilen tarihten iki gün önce yapılması şaibeyi daha da artırdı. Öte yandan bahse konu üniversitenin YÖK tarafından tanınmadığı 1992 tarihli belgeyle ortaya çıktı.