Son dakika haberleri... Yerel seçimlere adım adım ilerlerken 2019 yılında 100 bin konut dönüştürme sözü veren ancak bırakın sözünü tutmayı AK Partili belediyeleri bile engelleyen Ekrem İmamoğlunun kentsel dönüşüm hakkındaki tutarsızlıkları animasyon filmine konu oldu. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurtun İmamoğlunun yalanını ortaya çıkardığı Sözcü TVyi konu alan animasyon filmi yandaş gazeteci İsmail Saymaz ve Uğur Dündarın gerçekçi sorular sormaması da işlendi. Videoda Ekrem İmamoğlunun tutmadığı vaatlerine yer verilirken yapılan espriler izleyenleri güldürdü. Ekrem İmamoğlunun kentsel dönüşüm tutarsızlığının işlendiği animasyon filmi sosyal medyada büyük beğeni topladı.