Cumhuriyet Halk Partisi seçimlerde yaşadığı mağlubiyetin ardından değişim kriziyle sallanıyor. Ekrem İmamoğlunun Kemal Kılıçdaroğluna karşı yaptığı değişim çıkışları ve Zoom cuntasının ifşası sonrasında değişim tartışması her geçen gün alevlenerek parti içindeki kaosu artırdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun CHP Genel Başkanlığında değişim hedefi için nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu. Bu konuya dair ortaya yeni kulis bilgileri atılırken, İmamoğlunun gizli zoom toplantısındaki Selin Sayek Böke detayı ise gündeme taşındı. Böke, Ekrem İmamoğlunun adayı olarak Kılıçdaroğlunun karşısına mı çıkarılacak? ABDden icazet almaya mı gitti? sorusu akıllarda soru işareti olarak yer aldı. İşte detaylar...