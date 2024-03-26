CHPli Ekrem İmamoğlunun mal beyanından mülk kaçırma oyunu tescillendi. İmamoğlunun Sarıyer Emirgan’da yaklaşık 1,5 milyar TL 50 Milyon Dolar değerinde 3 villası olduğu ve bunları mal beyanında göstermediği ortaya çıktı. İmamoğlu İnşaatın müdürü Tuncay Yılmazın paradan kule skandalında olduğu gibi bu skandalda da başrolde olması dikkatlerden kaçmadı. Gelişme üzerine köşeye sıkışan İmamoğlu, Oradaki mülkümüz de İmamoğlu İnşaatın üzerindedir diyerek mal beyanında yer almayan 1,5 Milyar TL değerindeki 3 villaya sahip olduğunu kabul etti.