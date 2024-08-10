Cumhuriyet Halk Partili isimler Pariste şatafatın sınırlarını zorladı. İsraf edebiyatı yapan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından, önce günlük 300 bin Euro olduğu iddia edilen sonra haftalığı 249 bin 260 Euro olduğu öne sürülen saray yavrusu kiralandı. İstanbul Evi denilerek İstanbulun tanıtımı bahanesiyle yapılan kiralama CHPnin after partysine dönüştü. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler vatandaşın tepkisini çekerken İBB Sözcüsü Murat Ongun masrafların sponsorlar tarafından şartsız bağış ile karşılandığını iddia etti. Sponsorların kimler olduğu merak edilirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun geçtiğimiz yıl yaptığı bir paylaşım, Deprem mağduru vatandaşlar için yapılan şartsız bağışlar CHPnin Paris eğlencesinde mi harcandı? sorusunu akıllara getirdi.