CHPdeki koltuk savaşında Kemal Kılıçdaroğluna desteğini esirgemeyen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül önce Ekrem İmamoğlunu ve son olarak Özgür Özeli yerden yere vurmuştu. Sarıgül katıldığı canlı yayında Ekrem İmamoğlu için, “CHP’nin güçlü olduğu İstanbulda siyaset yapmakla siyaset olmuyor. Gel bakalım aslan parçası ifadelerini kullanırken, Özgür Özel için ise, Cumhuriyet Halk Partisi’nde şu anda bir genel başkan arayışı yoktur. Bizim bir genel başkanımız var diyerek ayar vermişti. Yaşananların ardından Ekrem İmamoğlunun sağ kolu Murat Ongun tekrar devreye girdi. Murat Ongun yönetimindeki Ekremci hesap sosyal medyadan Mustafa Sarıgülü hedef aldı. Öte yandan Sarıgül katıldığı son canlı yayında Ekrem İmamoğlunu bir kez daha hedef aldı. İşte detaylar...