İstanbul Üniversitesi tarafından diplomasi iptal edilen CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun yatay geçişinde şaibe olduğunu 21 Haziran 2019 tarihinde ilk kez gazeteci Kenan Kıranın gündeme getirdiği ortaya çıktı. Aynı tarihlerde Takvim.com.trnin de manşete taşıdığı haberde İmamoğlunun söz konusu bölüme Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından yerleştirilmediği, sınavsız girdiği Girne Amerikan Üniversitesinden, sınavla öğrenci kabul eden İÜne yatay geçiş şartlarını sağlamadan yasa dışı geçiş yaptığı ifade ediliyor.