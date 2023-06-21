CHPdeki koltuk savaşı tam gaz sürmeye devam ederken, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ekremci olarak bilinen Sözcü TVde gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Daha önce Ekrem İmamoğluna yerini bil mesajı veren Öztrak, canlı yayında Ekremci Sözcü TVden fena ayar yedi. Sohbet sırasında Türk-İşteki seçimlere değinen sunuculardan Saygı Öztürke yanıt veren CHP yandaşı gazeteci Deniz Zeyrek, Orada da siyasetteki gibi koltuklara yapışıp kalıyorlar, delege sistemi de belli olduğu için değiştirmek kolay olmuyor. ifadelerini kullanınca yıllardır CHPdeki görevlerini bırakmayan Öztrakın yüzü düştü.