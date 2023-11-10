Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından değişimci adı altında ortaya çıkan ve Ekrem İmamoğlunun başını çektiği grup Kemal Kılıçdaroğlunun elinden CHP Genel Başkanlık koltuğunu aldı. Seçimlerin olduğu kurultayda kürsüye çıkan tavşan aday Özgür Özel ise Selahattin Demirtaş ve Osman Kavalaya selam çaktı. Özelin bu selamının tabiki bir karşılığı vardı ve gecikmeden geldi. HEDEP, Özgür Özel ile iş birliği yapılabileceğini açıkladı. HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhanın kayyum çıkışı ise bu kez de Özgür Özel mi kirli pazarlık peşinde sorusunu akıllara getirdi.