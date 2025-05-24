Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir detay gün yüzüne çıktı. Gözaltı sırasında emniyete teslim ettiği telefonun, aslında kullanmadığı başka bir cihaz olduğu belirlenince savcılık harekete geçti. Başlatılan teknik takip sonucu, Ekrem İmamoğlu’nun gerçek telefonunu Koruma Müdürü Mustafa Akın’a verdiği, Akın’ın ise cihazı gizlemek ve verileri sildirmek üzere bir teknik personele teslim ettiği ortaya çıktı. İtiraf üzerine gizli bölmede ele geçirilen telefonun şifreli olduğu ve Ekrem İmamoğlu’nun şifreyi vermeyi reddettiği öğrenildi. Öte yandan Mustafa Akın İBBye düzenlenen 4. dalga operasyonda gözaltına alındı.