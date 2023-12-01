CHPdeki olaylı kurultay sonrası Kemal Kılıçdaroğlu siyasi ofis açıp CHP rozeti takarak intikam mesaisine başladı. Ekrem İmamoğlu kanadında ise Kılıçdaroğlu intikam için acaba hangi dosya ve kasetleri patlatacak tedirginliği baş gösterdi. Bu kapsamda Ekremciler de Kılıçdaroğluna karşı pozisyon aldı. Halk TV ve Odatv CHPde kayıp milyonlar iddiası ile Kemal Kılıçdaroğlunu hedef alan Devr-i Sabık operasyonuna girişti. Söz konusu operasyonun arkasında bizatihi Ekrem İmamoğlunun olduğu konuşuluyor. Bilindiği üzere Halk TVnin sahibi Cafer Mahiroğlu ve Odatvnin imtiyaz sahibi Soner Yalçın İmamoğluna oldukça yakın bir isim.