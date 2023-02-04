CHP - İYİ Parti hattında devam eden savaşta çatışmalar şiddetlendi. Kılıçdaroğlunun Ben Kemal, geliyorum diyerek ilan ettiği adaylığa Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez sözleriyle tepki veren Akşenerden sonra İYİ Partili kurmaylar da topa girdi. İYİ Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakışın Kılıçdaroğlunu hedef alıp İmamoğlunu işaret ettiği paylaşımın etkileri sürerken bomba bir gelişme daha yaşandı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale ve Ekremci Halk TV el ele vererek Kılıçdaroğlunu yerme yayını icra etti. Özlale, İşsizlik sorununu üniversite mezunlarını muhtarlara danışman atayarak çözemeyiz diyerek CHP liderini hedef aldı.