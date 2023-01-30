Ekremci medyanın baş aktörlerinden biri olan Halk TVde Kemal Kılıçdaroğluna teveccüh operasyonu çekildi. Halk TV Haber Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker, CHP liderine İmamoğlu ve Yavaşı kastederek Belediye başkanlarına toplumun gösterdiği teveccüh, gittikleri şehirlerde gördükleri ilgi... Seçim dönemi kampanyalarında sahada olmaları gündemde mi? Belediye başkanları kampanyaya nasıl katılacak? sorusunu yöneltti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, apar topar Babaekerin sözünü kesti ve yeri zamanı gelince diyerek soruyu geçiştirdi.