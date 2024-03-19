İBB Başkanı Ekrem İmamoğluna yakın isimlerin merkezinde yer aldığı paradan kulelerin yapıldığı görüntüler Türkiyenin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak paraların, alımında kullanıldığı iddia edilen CHP İl Başkanlığını satan Ali Rıza Braka verdiği ifade ile usulsüzlük yapıldığının itirafında bulundu. Eski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı. CHPnin karıştığı usulsüzlüğe daha önce Montaj diyen CHP yandaşı İsmail Saymaz bu kez çark etti. Saymaz Bir binayı almaya beceremeyen partiye iktidar verilir mi? dedi.