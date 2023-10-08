Yerel seçimlere sayılı bir zaman kala İYİ Parti - CHP hattında sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlunu yerden yere vuran Meral Akşener 81 ilde aday çıkaracaklarını ilan ederken, İYİ Partili kurmaylar Fedakarlık sırası CHPde, büyükşehirleri bize bırakın çağrısı yapmaktan geri durmuyor. Bu süreçte Ekrem İmamoğlunda ise İttifak olmazsa İstanbulu kaybederiz tedirginliği hakim. Ekremci medya ise Akşenere hakaret furyasına başladı. Fondaş Sözcü Gazetesinin yazarlarından Rahmi Turan, Meral Akşenere Psikolojisi bozuk, sığ görüşlü, tutarsız sözleriyle satır satır hakaret etti. İYİ Partili kurmaylara geri zekalı göndermesi yapan Turan, Oyları eriyor, hayal görüyorlar dedi.