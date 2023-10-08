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Ekremci medyada Akşener'e satır satır hakaret! İYİ Partililere 'geri zekalı' göndermesi: Oyları eriyor, hayal görüyorlar / 08.10.23

Ekremci medyada Akşener'e satır satır hakaret! İYİ Partililere 'geri zekalı' göndermesi: Oyları eriyor, hayal görüyorlar / 08.10.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ekremci medyada Akşener'e satır satır hakaret! İYİ Partililere 'geri zekalı' göndermesi: Oyları eriyor, hayal görüyorlar / 08.10.23

Takvim 04:17
02

CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nde olaylar olaylar! İmamoğlu yanlısı 'değişim'ciler Canan Kaftancıoğlu saniyelerce yuhaladı / 08.10.23

Takvim 01:52
03

CHP'de delege savaşları! Özgür Çelik ve Cemal Canpolat için sandığa gidildi: İmamoğlu'ndan kongrede Kılıçdaroğlu'na bombardıman / 08.10.23

Takvim 02:26
04

Bjelica ile yollarını ayırma kararı alan Trabzonspor Avcı ile sözleşme yapacak! / 08.10.23

Takvim 01:56
05

Primsiz emeklilik formülü: Belli şartlarda eksik primle emekli olmak mümkün! Sisteme nasıl başvurulur? Kimler yararlanacak?

Takvim 03:24
06

CANLI TAKİP | Hamas’tan İsrail’e 'Aksa Tufanı' operasyonu! Çatışmalar sokağa indi: Tel Aviv 'savaş' durumuna geçti / 07.10.23

Takvim 06:36
07

Kemal Kılıçdaroğlu, bebek katili Abdullah Öcalan'a methiyeler dizen Merdan Yanardağ'ı ziyaret etti / 07.10.23

Takvim 00:00
08

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi! Fatih Sultan Mehmet üzerinden gönderme: CHP değişecek / 07.10.23

Takvim 01:39
09

TSK'yı karalamaya çalışıp teröristlere arka çıkan HDPKK'lı Sezai Temelli'ye soruşturma açıldı / 07.10.23

Takvim 01:11
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