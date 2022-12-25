Ekremci medyanın baş aktörlerinden Halk TVnin yazarı İsmail Saymaz, Beştepede İmamoğlu zirvesi başlığıyla kaleme aldığı yazıda Kabine toplantısının 13 Aralıkta yapıldığını iddia ederek Erdoğanın kurmaylarıyla İmamoğlu davasını konuştu algısını yaydı. Ancak kasıtlı ve sistematik bir şekilde yanlış bilgilerle temellendirilen kirli algı Saymazın elinde patladı. Çünkü Kabine toplantısı İmamoğlyu davasından iki gün önce 12 Aralık yapılmış, Erdoğan devam eden süreçte Türkmenistana gitmişti. Algısı elinde patlayınca yarım ağızla özür dileyen İsmail Saymaz, bu kez de Erdoğanın 16 Aralıkta Malatyada olduğunu iddia etti. Oysa ki Başkan Erdoğan 16 Aralıkta İstanbulda idi. Takvim.com.tr, İsmail Saymazın sistematik yalanını sizler için deşifre etti.