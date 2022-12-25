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7/24 Dinle Takvim Ekremci medyanın fondaş yazarı İsmail Saymaz'ın 'Beştepe'de İmamoğlu zirvesi' yalanının deşifresi: Algısı elinde patlayınca özür diledi / 23.12.22
Ekremci medyanın fondaş yazarı İsmail Saymaz'ın 'Beştepe'de İmamoğlu zirvesi' yalanının deşifresi: Algısı elinde patlayınca özür diledi / 23.12.22

Ekremci medyanın fondaş yazarı İsmail Saymaz'ın 'Beştepe'de İmamoğlu zirvesi' yalanının deşifresi: Algısı elinde patlayınca özür diledi / 23.12.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ekremci medyanın fondaş yazarı İsmail Saymaz'ın 'Beştepe'de İmamoğlu zirvesi' yalanının deşifresi: Algısı elinde patlayınca özür diledi / 23.12.22

Takvim 01:16
02

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyenleri! Savcı Mehmet Demir anlattı: Erdoğan dik durmasa iç savaş olurdu / 17.12.22

Takvim 01:08
03

Psg, Dortmund, Ajax ve Arsenal, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i istiyor / 20.12.22

Takvim 01:26
04

Wall Street Journal, Türkiye ekonomisindeki ivmeyi gördü! Erdoğan'ın modeli tutmak üzere / 14.12.22

Takvim 02:49
05

CHP'nin asgari ücret çelişkisi! Sözcü Faik Öztrak "7 bin liranın üstüne çekilmesi lazım" dedi 8 bin 506 lirayı beğenmedi / 23.12.22

Takvim 01:15
06

CHP yandaşı Halk TV terör örgütü PKK sözcülüğüne soyundu! Fransa'daki saldırı üzerinden Türkiye düşmanlığı / 23.12.22

Takvim 00:47
07

İETT kaosu! Sultangazi'de kaza Sarıyer'de yangın... / 24.12.22

Takvim 01:16
08

CHP'li Ceyhan Belediyesi'nden vicdanları sızlatan hareket: SMA hastası Aslı bebeğin yardım afişlerini kaldırıp yeni yıl afişlerini astı / 24.12.22

Takvim 01:53
09

FETÖ’nün 17-25 Aralık kumpasını soruşturan Savcı İsmail Uçar ilk kez konuştu: 25 Aralık'ı Gülen yönetti talimatları da o verdi / 25.12.22

Takvim 02:20
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